Unistad kinnisvarast päikselises Itaalias? Kinnisvarakonsultant Tony-Reinhold Raadik jagab nõu, mida tasuks teada Itaaliasse kodu soetamisest

Kui võiks arvata, et Euroopa Liidus kinnisvara osta on imelihtne, siis päris nii see enamikes riikides siiski ei ole. Itaalia meelitab ostjaid küll soodsate hindade ning oma lummavate väikelinnade ja küladega, kuid esimeseks suuremaks takistuseks kinnisvara ostu juures võib saada juba maakleriga ühise keele leidmine. Rääkimata veel sellele järgnevast bürokraatiast, kus keelebarjäär võib ilusale unistusele saatuslikuks saada.

Et aidata eestlastel võimalikult sujuvalt kinnisvara soetada, Itaalias äritegevusega alustada või lihtsalt kohaliku elu nüanssidega paremini kohaneda, on Eesti noormees Tony loonud oma ettevõtte Monoro, mis tegeleb Itaalia suunal konsultatsioonidega nii era- kui ärikliendile.

Tony ütleb, et kui eraklient soovib üldiselt nõustamist elukorralduslike küsimuste lahendamisel nagu residentsuse tegemine, pangakontode avamine, tervisekindlustuse ja auto registreerimine, siis ärikliendid pöörduvad tema poole küsimustega, mis puudutavad ettevõtlusega alustamist ja sellega seotud etappe. Põhiliseks suunaks on Tony tegevuses majade ja luksuskinnisvara ostu-müügi vahendamine, aga ka erinevate ehitusprojektide juhtimine. Puhta itaalia keele valdajana teeb ta ka notarites eesti-itaalia keele sünkroontõlget ning püüab olla Eesti peredele ja ettevõtjatele kasulik kõiges, mis puudutab kinnisvara ostu, müüki või haldamist. Uurisime lähemalt, mida tasuks silmas pidada, kui tekib vastupandamatu soov Itaaliasse kinnisvara osta - kuidas see täpsemalt käib ja millega ostuprotsessi puhul arvestada tasuks.

Tundub, et kinnisvara ostmiseks on eestlaste seas populaarseim koht Hispaania. Miks nii ja kas Itaalias on ostuprotsess keerulisem?

Hispaania on olnud eestlaste ja põhjamaalaste seas populaarne sihtkoht, et põgeneda siinse karmi talve eest. Eestlased on loonud Hispaaniasse oma kogukonna ning isegi Eesti koole.