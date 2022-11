Värvikas elamine Uus-Veerennis

Paketijärgse heleda seinatooni asemel sai esimene üllatus sisse toodud beebisinise värvusega, mille peale mõnedki, kes korterit enne sisustuse sissetoomist nägid, kulmu kergitasid. Ent värvid tulevad julgelt tagasi interjööri ja seda saigi sinisega kuulutatud. Eico värv tootena on iseenesest erakordne – täismatt, täisöko, täispestav. Toodetakse Islandil, kus geotermiline energia maakoore all huugamas, sideaine saamiseks keedetakse rabarberilehti, mis muidu toiduks kõlbmatud ja mida isegi sead ei söö; ka transport mandrile korraldatakse Islandile kaupu importivate kaubalaevadega, mis muidu tühjalt tagasi pöörduks.

Pestav seinavärv võimaldas ära jätta köögi taustaseina, mis liidab kokkamise tsooni elutoaga tervikuks. Mustad detailid lisavad alati peent elegantsi ja tõstavad muud toonid teravamalt esile. Köögivalmistaja tootis ka sobivas toonis seinalekinnitatavad sahtlid esikusse ja magamistuppa, et kogu korterikujundus saaks kontseptuaalselt sidus. Köök ja garderoobid on pärit firmalt Schmidt.

Muu mööbel köögis on õlitatud tamme täispuidust, mis nii mõnusa pinnaga, et tahaks kohe põse vastu panna. Eritellimusena sai laua mõõte korrigeeritud ja samas stiilis pink juurde tellitud. Ilma seljatoeta pink võimaldab mugavamalt köögisahtlitele ligi pääseda ja on ka muidu hea vaheldus toolidele. Toolid, muide, on kasutatavad ka õues, kuna tegu on esimese korruse korteriga ja mööblit arvatavasti statsionaarselt terrassil ei hoita. Ilmastikukindlad toolid pärinevad salongist Takara Nord.