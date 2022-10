APPI, me ostsime maja │ Kas osta 6 eurone laminaat- või 60 eurone puitparkett?

Odavama laminaadi kulumiskindlus ei ole alati maailma parim. Kui on vähem kasutatav ruum (nt suviti kasutatav pööning külalistetoana vms, siis jällegi võib soodsam valik end õigustada.) Laminaati soetades tasub tähelepanu pöörata kasutusklassile: need märgistatakse 21, 22 ja 23 (näitavad katte sobivust eluruumidesse). Kasutusklassid 31, 32 ja 33 sobivad ühiskondlikesse ja suurema koormusega ruumidesse.

Kardab rohkem vett. Juhul, kui pealiskiht on väga õhuke, võivad kriimustused vett saades väga kergesti punduma hakata. Veekindlad ja kvaliteetsemad laminaadid on aga juba sama kallid kui puitprkett.

Paigaldades kui tuleb ette saagimist, siis on see tülikam ja kindlasti vähem tervisesõbralik kui saagida naturaalset puitparketti. Laminaat tolmab eriti peent ja sünteetilsit tolmu, mask on paigaldusel kindlasti hädavajalik. Samas on laminaadi lõikamiseks olemas ka spets giljotiine, millega teha puhtad ja tolmuvabad lõikused.

Raske või võimatu parandada. Kui ikka laminaatlaud on kraabitud ja täkkeid täis, pole sellega suurt midagi teha, kui lihtsalt see koht välja vahetada. Laminaatpõranda omanikel peaks olema väike varu soojas kohas, et saaks vajadusel mõne koha välja vahetada.

Kokkuvõtteks - kui eelarve võimaldab, soovitan puhtalt välimuse ja jalaaluse tunde baasilt iga hetk puitparketti - tulemus on soojem, naturaalsem ning materjal on parandatav. Meie kodus on see valik end juba paari aastaga ka tõestanud. Laminaatparketi paigaldus iseenesest on sama lihtne ja välimusel ei ole ka otseselt midagi viga. Endal puudub veel kogemus, kui hästi see soodne laminaat ka vastu pidama hakkab ja kas ta ka end pikemas perspektiivis õigustab. Aga loodetavasti õigustab.