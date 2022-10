10 IDEED | Lihtsad ja efektsed Halloweeni kaunistused koju ja aeda

Halloween’i tähistatakse ööl vastu 1. novembrit. See iidne rituaal on paljudes kultuurides seotud pimeda hingedeajaga, kus mõeldakse lahkunud esivanematele ja teispoolsusele. Kuigi meil hakkas Halloween’iga seotud kombestik levima alles 1980ndatel, on muistne keltide püha ka siin iga aastaga populaarsust kogumas. Ja miks ka mitte — Halloween on tore aeg katsetamaks kodus veidraid sisustusnippe. Noppisime välja mõned leidlikud ideed, millega nii endale kui ka külalistele veidi elevust tekitada!