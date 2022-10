FOTOD │ Punase ja valge harmooniline kooslus stiilselt põhjamaises kodus

Et punane on domineeriv ja jõuline värv, tahab ta enda kõrvale vaid neutraalset ja naturaalset. Köögis on valitud punase kõrvale stiilsed mustvalged lahendused ja lihtne okaspuidust põrand.

Et tulemus oleks huvitavam, on omavahel kombineeritud kahte omavahel lähedast punast. Et intensiivne pind toob esile kõige pisemadki detailid, on köögimööbli disain võimalikult lihtne ja tagasihoidlik. Ka sisustusaksessuaaridega ei ole üle pingutatud.