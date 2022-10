Et aiatööriistad ei läheks roostetama - hoolduse ja hoiustamise ABC

Muruniidukilt tuleb pärast iga kasutuskorda eemaldada niitmisest jäänud mustus ja rohi ning vajadusel õlitada liikuvad ning kergelt roostetavad detailid. Väikese “kreemitamisega” hoiame aiatarvikutelt rooste eemal. Samamoodi tuleks käituda kirvega – puhastamine pärast iga kasutuskorda aitab säilitada tera pikema eluea.



Kui peakski juhtuma, et pärast hooaja lõppu jäävad tööriistad puhastamata, tuleks aiatarvikute pesemine ning terade, liitekohtade ja vedrude õlitamine kohe kevade saabudes esimese asjana ette võtta. Siis tuleks ka veenduda, et tööriistad on terved, töökorras ja kindlalt kinnitatud. Eriti kehtib see vanemate kirveste puhul, millel vars puidust ja kirvepea pole integreeritud varre disaini.