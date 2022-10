Puhastusteenused koju ja kontorisse. Kuidas saavutada laitmatu tulemus?

IM Puhatuse eelis on see, et ollakse pikaajalise äriklientide teenindamise kogemusega ettevõte, mis pakub sama kõrgel tasemel teenust ka eraklientidele ning korteriühistutele. Seoses pandeemiaga on olulisele kohale kerkinud ka näiteks ruumide desinfitseerimine: IM Puhastus viib läbi põhjalikke puhastusi ning nende puhastustöötajad pööravad eriti suurt tähelepanu enampuudutatavatele pindadele, nagu liftinupud, trepikäsipuud, ukselingid ja segistid. Puhastusteenused tähendavad oluliselt enamat kui lihtsalt toakoristust või tolmupuhkimist!

Kindlasti on tähtis, et moodne koristusfirma tegutseks ettenähtud standardite ja normide järgi, sest ainult nii saavutatakse ühtlane kvaliteet. IM Puhastus paneb väga suurt rõhku oma töötajate koolitamisele. Ettevõttel on ka oma koolitusprogramm, mida vastavalt vajadusele värskendatakse. Samuti kogutakse klientide igapäevast tagasisidet, sest iga klient on oluline. Hea on tõdeda, et peaaegu kõik IM Puhastusele jäetud kommentaaridest on positiivsed, mis näitab, et ettevõtte pakutavad puhastusteenused on kõrgel tasemel. Enam kui pooled klientidest kasutavad nende teenust järgmiselgi korral ning iga kolmas klient jõuab IM Puhastuseni läbi tuttavate soovituste.