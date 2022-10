Samsung annab välja soojuspumba EHS Mono HT Quiet, mis tagab kõrge temperatuuri ja madala mürataseme

Selles vastupidavaks ja maitseka kujundusega küttelahenduseks olevas soojuspumbas on ühendatud täiustatud funktsioonid ja uudistehnoloogiad, mis võimaldavad saavutada sooja vee temperatuuri kuni 70 °C[1] nii, et käitamisel oleks müratase vaid 35 d(BA)[2]. Lisaks on see soojuspump võimeline töökindlalt pakkuma 100% küttevõimet* isegi ülimalt külma ilmaga (madalatel temperatuuridel kuni –25 °C [3]). Ka seadme paigaldamine ja hooldamine on lihtne ja vaevatu.

Samsung Electronics Balticsi kütte- ja jahutustoodete juht Margarita Abraite: „Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide tööstuses on käimas põnev pööre. Euroopa roheline kokkulepe pani aluse uutele poliitikatele ja määrustele, mille sihiks on täita EL-i eesmärk saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalne majandus. Need muudatused ja EL-i hiljutised lisaalgatused kiirendavad meie hoonete kütmiseks kasutatava tehnoloogia CO 2 heite vähendamist. Seetõttu on järjest enam tarvis asendada fossiilkütusel töötavaid küttesüsteeme energiatõhusamate soojuspumpadega. Selle mõju koduste kliimasüsteemidega seotud CO 2 heite vähendamisele võib olla märkimisväärne. Kõrge temperatuuriga soojuspumbad on huvipakkuv alternatiiv koduomanikele, kes soovivad loobuda vanamoodsatest küttelahendustest, näiteks gaasiboilerist. Uue EHS Mono HT Quieti väljaandmisega pakume koduomanikele rõõmuga uuenduslikku kliimalahendust, mis aitab astuda olulise sammu täiselektrilise kütmise poole.“

Kõrge veetemperatuur tõhusa tööga

Euroopas kasutatakse paljudes vanemates majades endiselt radiaatoreid, mis vajavad konvektsioonringluse teel ruumide tõhusaks kütmiseks vähemalt +65 °C temperatuuriga sooja vett. Kuid enamik tavapäraseid soojuspumpasid töötab üldiselt temperatuurivahemikus 55–60 °C. Uus EHS Mono HT Quiet on teisest küljest aga võimeline pidevalt pakkuma koduse küttevajaduse tarbeks sooja vett temperatuuriga kuni +70 °C[4]. Seetõttu võib pump sobida asendama küttesüsteemi vanemates elamutes, mille kütmine on varem sõltunud gaasiboileritest.