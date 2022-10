FOTOD │ Möödunud aegadest inspireeritud retrohõnguline kodu

Sisustustrendid soosivad juba mõnda aega värviküllasemat lähenemist ning inspiratsiooni ammutamiseks on möödunud kümnendid suurepäraseks allikaks. Sellesse linnakorterisse on maitsekalt integreeritud terve värvispekter kogu oma aus ja hiilguses - samas on kõik tasakaalus ning värvide vahel valitseb harmoonia.

Elutoa kardinad on rõõmsalt kahevärvilised — üks pool roheline, teine kollane. Diivan on sirelililla, tugitool helesinine ning paljuks pole ka peetud kärtspunast aktsentseina raamaturiiuli taga. Tulemus on aga uskumatult vaoshoitud ning mitte grammigi ülepakutud.

Põhimõte “vähem on rohkem” kehtib siinses interjööris omadel tingimustel. Elutoas on rohkelt esemeid ja suuri riiuleid, kuid sellegipoolest on mulje kerge ja avar. Peene metallkonstruktsiooniga riiulil on õhulise üldmulje saavutamisel oluline roll.

Iga pisemgi detail annab tunnistust omanike jäägitust armastusest möödunud sajandi disaini vastu.

105-ruutmeetrise korteri krooniks on tõeliselt unikaalse kujundusega köök. Kui mürkrohelised kahhelplaadid võivad moodsa interjööri austajaile vähemalt teoorias kõlada kui õudusunenägu, siis siinses köögis mõjuvad nad ootamatult värskelt ja stiilselt. Silma hakkab ka kaval ruumikasutus — köögimööbel on peidetud juurdeehitatud seina sisse, mille teisele küljele on tekkinud nišš baarikapi ja avatud riiuli tarbeks.

Köögis püüab pilku rohke puidukasutus. Alumisi köögikappe ehib kaunis spoonitud puit. Julget aktsenti lisavad uhkusega riiulile asetatud kirjud nõud ja mustriline vaip.

Erilise korteri juurde kuulub veelgi erilisem vannituba. Seinu ja põrandaid katab Artesia kiltkivi. Vann ja kraanikauss on valminud eritellimusena.

Lastetoad on seevastu lihtsaimast lihtsamad. Pisemas toas on otstarbekalt ära kasutatud voodi alune ruum, mis on muudetud panipaigaks mänguasjadele.

Korteri juurde kuulub hiiglaslik katuseterass, kust avaneb suurepärane vaade Berliini katustele.

Vaata rohkem pilte galeriist: