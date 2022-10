Levinumad vead, mida kipsplaatide paigaldamisel tegema kiputakse

Kõik kipsplaadid on ühesugused

Ehituspoed müüvad erinevaid kipsplaate: tavalisi, niiskuskindlaid, kergeid ja tulekindlaid. Mõnes ehituspoes on valik veelgi suurem ning iga funktsiooni ja ruumi jaoks on olemas sobiv plaat. Kindlasti tasub enne tegutsema asumist konsulteerida ehituspoe müüjaga.

Kipsplaadil pole kindlat jõutelge

Kipsplaat on vastupidavaim mööda jõutelge. Kui kipsplaadist on vaja lõigata ristkülikukujuline tükk mõne ala katmiseks, tuleb lõigata vajaminev tükk piki kipsplaati. Nii püsib see tugevana.

Võrkteip on tugevaim

Võrkteip ei ole küll nõrk, kuid spetsialistide arvates on paberteip ühenduskohtade liitmiseks tugevaim. Samuti kiputakse arvama, et võrkteipi on hea igal pool ehitusel kasutada. Nimelt on paberteibi keskel korts. Seetõttu on seda hea kasutada näiteks nurkadega seotud töödes.

Mida pikem on kruvi, seda parem

See ei ole tõsi. Ei ole hea kasutada eriti pikke kruve, sest need ei kinnita kipsplaati seinale paremini. Ülipikkade kruvide kasutamine võib hoopis kahjustada karkassi, juhtmeid või torustikku.

Kipsplaadi kruvid on kõik ühesugused

Tegelikult erinevad kruvid selle poolest, kas karkass on metallist või puidust. Iga materjali jaoks oma asi.

Vahed ja paigalduskahju

Teip vigade parandamisel ei aita. Vahed ja kahjud tuleb välja lõigata ja asendada või täita millegagi enne teipimist.

Garaažis ja ühiskondlikes ruumides ei ole vaja teipida

Selliste ruumide viimistlemine näib küll mõttetu lisatööna. Küll aga on see oluline tuleohutuslikel eesmärkidel ja hoone püsivuse huvides.

Pole oluline, kuidas kipsplaadi nuga hoiad

See loeb küll. On kolm võtet, mida kasutada saab ja igal võttel on erinev jõud. Need võtted tasub professionaalsuse huvides endale selgeks teha. Pöidla asetamine noa seljale tagab kindla ja ühtlase jõu. Nimetissõrme asetamine noa keskkohast vasakule seab rõhu vasakule ja paremale asetamine seab rõhu paremale.

Kuidas materjali paigaldada?