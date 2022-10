Kuidas aru saada, et kodus on ventilatsiooniga kehvad lood?

Mõned majad põevad n-ö „haige maja“ sündroomi. See tähendab, et maja ruumides ei tunne inimesed ennast mõnusalt ja hästi: silmad kuivavad, köhitakse, aevastatakse ja jäädakse justkui haigeks. Esialgu pole aga arugi saada, et kurjajuureks võib olla ventilatsiooniprobleem. Sellega peaks tegelema aga kiirkorras, sest kehv ventilatsioon on otsene oht tervisele ja elukvaliteedile. Kehv õhuvahetus võib olla probleemiks nii kodudes kui ka kontoriruumides ning seda eriti meie kliimas, kus maju kiputakse „üle soojustama“ ja ventilatsioonile ei pöörata piisavalt tähelepanu.