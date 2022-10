Maja enne talve korda - tööd, mis kindlasti ära tuleks teha

Katuse puhastamine on samuti iga majaomaniku jaoks igasügisene elementaarne töö. Kontrolli üle, kas kõik katusedetailid on omal kohal ning nähtavate vigastusteta. Ülevaatust tuleks alustada katuseharjast, veendudes, et kas kõik harjakivid või harjaplekk ja -tihend on korralikult kinnitatud. Seejärel peaks üle vaatama kogu katusepinna ning eriti tähelepanelikult läbiviigud ja katuse neelud, hinnates, kas plekid, tihendid ja kivid on paigas. Selleks tööks sobib hästi katusekitt, mida saab otse kasutada plekk- ja kärgkatusetööde ja parandamisel, naelarivi ja pragude täitmisel, jätkukohtade liitmisel. Kui kivid on näiteks suure tuulega paigast liikunud, tuleb need nihutada oma kohale, et kõigi kivide ääred jookseks sirgetes ridades. Kui kinnitusklamber või kruvi on purunenud, tuleb see asendada. Väljavahetamist vajavad ka katkised katusekivid.