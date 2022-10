Millised on sagedasemad vead, mida vannitoa planeerimisel tehakse?

Sisekujundaja Janne Jakobson ütleb, et tänapäeval on vannituba sageli ka majapidamisruum. Sinna peavad mahtuma nii pesumasin kui ka kuivati. Ja kui pole kuivatit, siis tekib küsimus, et kuhu panna pesurest, mis pole eluruumis just kõige meelepärasem. „Kui võimalik, siis oleks hea leida pesurestile koht vannitoa põrandal või koguni seina peal, kus seda saab ruumi kokkuhoiu eesmärgil kokku klappida.“ Jakoboson soovitab vannituba planeerida nii, et ruumi funktsioonid oleksid läbi mõeldud ja vajalikud toimingud saaks teha ühes kohas. Detaile, millele tähelepanu pöörata, on rohkem ning sisekujundaja sõnul mängib rolli isegi valamukapi kõrgus.

„Paljudele meeldib tööpinna pealne eraldiseisev valamu, aga see on mõistlik siis, kui valamu ja selle all olev kapp ei ületa kogukõrguselt mugavuse piiri ehk 90 cm, sest vastasel juhul seisab vannitoa omanik silmitsi probleemiga, et käsi pestes voolab vesi mööda küünarnukki varukasse. Seetõttu, kui valamukapi kõrgus põrandast on piirilähedane, tasub eelistada tööpinna sisse integreeritud valamut. Tihti ilmneb see probleem, kui vannitoa valamuosa tööpinna alla soovitakse paigutada pesumasinat ja kuivatit. Nende seadmete kõrgused on juba iseenesest nii suured, et tööpinnapealne valamu jääks ebamugavasse kõrgusesse,“ kommenteerib Jakobson.

Enim eksitakse sisekujundaja sõnul vannitoas mõõtude ja mahtuvusega. „Dušisegistid ja peeglid pannakse liiga madalale või kõrgele, dušinurga põranda kalle on liiga väike ning uksed ei avane alati korralikult. Valgustusega peegli valiku puhul tuleb jälgida elektritoite asukohta seinal, sest see on ikkagi määrav peegli paigutamisel. Iseäranis tähtis on mõelda vannitoa planeerimisel, et kuhu poole avaneb uks, sest olgu ruum suur või väike, sissepoole avanev ukse võtab ruumist inventari paigutusruumi vähemaks.“