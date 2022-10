Milline unelm! Su uus kodu ootab sind meie ääres, metsa sees, linna lähedal

Tänu headele transpordiühendustele ei pea koduomanik end ka linnaigatsusega vaevama – Tallinn on kõigest 30 minuti sõidu kaugusel. Pärituule residentsi ridaelamud on ideaalne valik mugavust ja funktsionaalsust hindavale inimesele, kes on korduvalt mõelnud: „Koliks natuke linnast ära, aga mitte liiga kaugele.“ Tugeva kogukonnaga ajaloolises Neeme külas on kõik eluks vajalik ühendatud võimalusega nautida piisavat rahu ja privaatsust. Tegu on kohaga, kus saata võrdselt kvaliteetselt mööda nii tavalisi argipäevi kui ka puhkust.

Nutika siselahendusega, funktsionaalsed ja soodsad ridaelamud

Soodne osta, soodne pidada – nii võib lühidalt iseloomustada Pärituule residentsi. Koostöös Kodea majatehasega valminud ridaelamud on maksimaalselt funktsionaalsed ja esmaklassilise kvaliteediga. Ridaelamud on piisavalt suured, et terve pere seal ennast hästi tunneks, samas on kasutatud sisepinda võimalikult nutikalt, et iga ruutmeeter – ja seeläbi ka energiakulu – ennast maksimaalselt õigustaks. Mõistlikud püsikulud ja mugav ülalpidamine on just see, mille vaimus Pärituule residentsid ehitati ning mis tagavad nii soodsa ostuhinna kui ka soodsad ülalpidamiskulud.