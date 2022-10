FOTOD │ Hea aiavalgustus muudab õue sügisel hubaseks

Erinevalt interjöörist, mis on kogu aeg suures piirdes valgustatud, on aed nagu musta värvi lõuend, mille puhul saad ise valida, mida soovid esile tuua ja mida varju jätta. Võid isegi külalisi suunata aias liikuma selle järgi, kuidas oled erinevad kohad valgustanud. Lisaks pakub aia valgustamine võimalust esitleda aeda kui ruumi hoopis erinevalt sellest, kuidas see näib päevavalguse käes.

Öisel ajal kandub valgus väga kaugele. Seetõttu on valguse suund oluline, sest nii on soovitud kohad valgustatud ja ülejäänu püsib varjus. Näiteks tüüpiline viga, mida aia valgustamisel tehakse, on üksikute puude ja põõsaste valgustamine. Mõneti on see efektne ja toob välja detailid, kuid samas ei teki aiast tervikut, vaid see jääb tükeldatuks. Aia valgustamisel on oluline, et ei tekiks liiga suuri kontraste. Kaunilt valgustatud aias on kasutatud nii valgust kui ka varjundeid.