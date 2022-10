Kuidas leevendada küttest tingitud kuiva õhku?

Suhtelise õhuniiskuse normiks peetakse 40-60% — kui õhuniiskus juhtub olema madalam, tunneb inimene väsimust, nahk ja limaskestad kuivavad, hommikuti ärgates võib olla nina kinni ja nohune ning silmad kipitavad ja väsivad kiiremini. Samuti on liiga kuivas ruumis haigestumise oht suurem — ka gripiviirused püsivad nakkusohtlikuna liigkuivas või -niiskes ruumis kauem. Veel võib liiga kuiv õhk põhjustada väsimust ja keskendumisraskuseid. Eriti terav on madala õhuniiskuse probleem vanemates keskküttega korterelamutes, kus aknad on vahetatud ja maja soojustatud, kuid ventilatsioon ei ole kõige parem. Külmemal ajal võib õhuniiskus langeda isegi 15-20%. Lisaks ebamugavale enesetundele teeb liiga kuiv õhk kahju ka toataimedele, muutes lehed hapraks ja kollakaks. Tasub teada, et paljud taimed ei hangi niiskust mitte ainult mullast, vaid ka õhust. Samuti teeb kuiv õhk kurja puidule, mis kipub kuivama ning põrandasse võivad tekkida isegi praod.