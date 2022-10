Sisearhitekt Anita Karma jagab nõu, kuidas kujundada lastetuba

Seinte värvilahendus olgu pigem tagasihoidlik, kuid julgelt tasub lisada mustreid ja värvilisi aksessuaare. Oluline on, et ruum looks meeldiva keskkonna, kus on alati hea nii puhata, mängida kui ka õppida.

Vähem mööblit, rohkem mänguruumi

Väikelapse tuba ei tasu kunagi kohe täis mööbeldada. Jätke ruumi loovusele ja mängudele! Ühe seina või selle osa võib katta tahvelvärviga − selline lahendus loob vabadust. Samas, miks mitte katta kõik ruumi seinad tahvelvärviga. See on igati julge kujundusviis, mis annab lapsele võimaluse enda ümber pidevalt uusi kujundeid ja joonistusi luua. Väiksemad saavad harjutada esimesi kriiditõmbeid ja õppida tähti ning suuremad võivad tahvelseinal juba lennukalt matemaatika- või füüsikaülesandeid lahendada.

Tänapäeval pole tahvelvärv enam lihtsalt must või roheline, saadaval on nii erksad taevasinised kui ka mahedad pastelsed toonid. Tänu sellisele uhkele valikule on ruumi värvilahendust üsna lihtne kujundada − soovi korral saab selle samastada toa põhivärvidega, et üldmulje jääks võimalikult pehme, samuti saab luua kelmika kontrasti.

Lapse joonistused kui kunstiteosed

Raamige julgelt laste loodud katsetusi, olgu need tehtud lihtsalt pliiatsite või vildikatega, kaunistatud juhuslikult mõne toiduplekiga või olles veidi kortsus või äärtest rebitud − see ongi ehe ja iseloomuga! Kunstitööd on eriti vahvad, kui olete loonud need lapsega üheskoos. Hea mälestus ja põnev tulemus väärivad raamimist-riputamist.

Mööblivabale seinale paigutage vähemalt üks pikem riiul. Raamitud kunstitööd saab lihtsalt riiulile asetada ja soovi korral võib seda liigutada-vahetada seina uut auku puurimata.

Veel lihtsam viis kunsti eksponeerimiseks on tõmmata ühest seinast teise üks peenem köis ja riputada sellele dekoratiivsete pesulõksudega laste värvikad joonistused.