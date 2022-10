Lehtede riisumine teeb kasu asemel palju kahju — kuus head põhjust, miks tasuks lehed üldse koristamata jätta

Kuigi enamikel inimestel on kombeks sügiseti oma aed täiesti lehevabaks riisuda, siis pole see keskkonnale mõeldes kuigi hea idee. Looduses on kõik tasakaalus ja igal asjal on oma põhjus. Isegi kui pealtnäha tundub, et üks või teine asi on juhuslik, pole see tegelikult nii. Puulehed ei lange niisama maha, vaid on puu all olevale pinnasele toiduks.