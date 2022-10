FOTOD | Puiduga viimistletud moodne eramu võlub nii seest kui ka väljast

Põhjamaad ei paista silma mitte ainult stiilse ja funktsionaalse mööblidisainiga — sama esteetiline ja ühtlasi praktiline on ka Skandinaavia kaasaegne arhitektuur. Leidsime Rootsist Kristianstadist tõeliselt inspireeriva ühekorruselise eramu, mis on täiuseni lihvitud nii seest kui ka väljast ning kus on põhilise materjalina kasutatud puitu.