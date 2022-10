KODUBLOGI | Kuidas magamistuppa ise voodi valmis meisterdada?

Juba paar aastat tagasi tegin ma Google Sketchupis ideejoonise meie tulevase voodi peatsist. Mees ei olnud üldse vaimustuses, sest joonis oli kalasaba mustriga peatsist. Kui me paar aastat tagasi vannitoas plaate põrandale panime ja ma neid kalasabasse tahtsin, palus mees mul endal need sinna laduda ja jooned ette teha, kuhu ja kuidas plaadid asetuma peavad, sest talle see töö ei meeldinud. Mulle jälle väga meeldis.. Nii, et võite arvata, mis arvamusel ta oli, et peab jälle selle kalasabaga tegelema hakkama..

Voodi raami ehitamine

Enamasti on meie isetegemise projektid sellised, et mina teen umbkaudse joonise, milline asi olema peaks. Mees mõtleb välja, kuidas seda lahendada ja ehitab valmis ja mina viimistlen (enamasti õlitan). Voodi raami osas lasin mehel otsustada, mida ja kuidas teha. Ainult selles osas rääkisin kaasa, et ma ikkagi tahaks jalgadel voodit, mitte maani raamiga voodit, nagu me noorema lapse tuppa tegime ja algselt ka meie tuppa plaanisime.

Ideaalis võiks tulevikus selle voodi alt läbi minna üks mõnus suur vaip ja jalgadeta voodi all näeks see veider välja. Ja tolm koguneb voodi alla igal juhul – olenemata sellest, kas paned selle jalgadele või mitte.

Lisaks arutasime läbi põhjalipid – poe voodite põhjalipid paistavad enamasti ühekordseks kasutamiseks olevat. Meil on lapsed oma voodite lippe korduvalt puruks istunud või astunud, sest need lihtsalt on täiesti mõttetud klibakad, mis mitte mingit raskust ei kannata. Lõpuks vahetasime need tugevama puidu vastu välja. Kui kaalute, kas osta poest põhjalipid, siis soovitan seda mitte teha ja pigem osta ehituspoest korralikud höövellauad ja neid kasutada.

Kui poest puit koju toodud oli, siis sai hakata raami ehitama. Kasutasime männi liimpuitu.

Raami kokku laskmiseks kasutas mees nii kruve kui liimi. Kõik kruvid paneme alati nii, et neid kuskilt näha ei ole ja kui ei saa neid niimoodi paigutada, et need näha ei jääks, siis liimime puidust tüüblid kruviaukude peale.