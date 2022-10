Orhideesõpradele - mida tasub teada orhideede puhkeperioodist?

Kodudes väga levinud kuuking on üks neist, kellel selgelt väljendunud puhkeperioodi ei ole. Kuukinga kasvuaktiivsus sõltub keskkonnatingimustest. Nad eelistavad stabiilset, ilma suurte kõikumisteta temperatuuri, mis oleks ööpäevaringselt üle +20 kraadi, ühtlast niisutust ja palju hajutatud valgust. Meie põhjamaa kliimas pole selliste tingimuste loomine sugugi kerge ja paljud on märganud, et talvel kuukingad nii aktiivselt ei kasva: juuri tuleb juurde aeglaselt ning lehti ei pruugi samuti ilmuda. Kuna kuukingad on väga pikaajalised õitsejad, siis õitsva lille puhul see enamasti ei häiri, küll aga tekitab see mitteõitsva taime omanikus vahel küsimuse: „miks minu lill ei taha õitseda?“.