Soe sügis soosib heki pügamist — kui palju lõigata?

Noori lehtpuuhekke, mis pole veel oma kasvu saavutanud, pügatakse korra aastas, kas varakevadel või suve lõpus. Kui hekk on juba täiskasvanud, siis pügatakse seda 1-3 korda aastas. Pügamise aeg sõltub paljuski hekist, näiteks kevadeti õitsevaid hekke ei raatsita enamasti õite tõttu kevadel lõigata ning siis tuleks see töö ette võtta sügisel. Samas leidub ka õitsvaid hekke, mida tuleb lõigata kohe pärast õitsemist, üheks selliseks on sirel, mida sügisel enam kärpida ei tohiks.