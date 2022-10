Kinnisvaraturu kolm võimalikku suunda - kuidas talitada edasi?

Sügis, talv ja ilmselt ka kevad tulevad keerulised, kuid see ei tähenda, et elu seisma jääks ning kinnisvaratehinguid üldse enam ei toimuks. Järgnevalt annan mõned näpunäited, kuidas nii müüja, ostja kui ka lihtsalt kinnisvaraomanikuna eesolevale „kinnisvaratalvele“ vastu minna.

I vaade

Müüjad peavad pingutama hakkama

Eestis on aastaid probleemiks olnud, et pakkumisi on nõudlust arvestades vähevõitu ning see ongi olnud 13 aastat järjest väldanud hinnatõusu peamiseks mootoriks. Odava laenuraha tuules on ostmine olnud müümisest märksa populaarsem tegevus ja seetõttu on oma varad müüki pannud omanikud saanud mõnusalt pikutada ja hindu üles kruttida ilma eriti vaeva nägemata. Nüüd on olukord muutunud ja kes tahab päriselt müüa, peab hakkama ennast liigutama.

Pakkumiste arv on tõusnud aasta algusega võrreldes umbes kahekordseks ning praegune kinnisvarapakkumiste arv on sarnane koroonaeelse ajaga, mil elu oli lill ja kinnisvaraturul toimus vilgas siblimine. Ainus erinevus on selles, et ostuhuviliste hulk on hetkel oluliselt väiksem, polegi vahet, kas võrdleme seda käesoleva või 2020. aasta algusega.

Juba praegu võib öelda, et turul on ülepakkumine. Seda mitte just pakkumiste absoluutnumbri, vaid pakkumise ja langenud nõudluse vaheline suhtarvu tõttu. Ülepakkumine tähendab tihedamat konkurentsi, tihedam konkurents tähendab omakorda (suuremat) vajadust eristuda, et ostjatele silma jääda.

Kõigepealt tuleb arvestada muidugi müügiperioodide pikenemisega, kui just odavmüüki ei plaanita teha.