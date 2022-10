TASUB TEADA| Millised toataimed vajavad talvisel ajal väetamist ja millised mitte?

Talvel on suurem osa toataimedest puhkeperioodil, mistõttu on levinud arusaam, et nende kastmise ja väetamisega peaks piiri pidama. Enamiku toataimede puhul see tõesti nii on, kuid leidub ka isendeid keda ei tasuks mitte mingil juhul tähelepanuta jätta ning kes kipuvad ilma talvise turgutuseta närbuma.