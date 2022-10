Parim kvaliteet ja uusim tehnoloogia: Loewe nutitelerid

Loewe bild i seeria aluseks on uusima tehnoloogiaga ekraan, kõrgeimal tasemel seadmed ja nutilahendused. Bild i tootesari paistab silma esmaklassiliste 4K OLED 65-, 55- ja 48-tolliste ekraanidega, mis on valmistatud Saksamaal Kronachis. Uued premium-klassi OLED-sarja telerite mudelid Loewe bild i .65 dr+, Loewe bild i .55 dr+ ja Loewe bild i .48 dr+ on mõeldud inimestele, kes ei ole valmis kompromissiks disaini ja kvaliteedi vahel.

Bild i sarja telerite ekraani suur eraldusvõime on ühendatud Loewe SL7 elegantse raami, võimsa NT7 protsessori ja uusima tarkvaraga Loewe LUX. Sarja seadmed tagavad laitmatu kvaliteediga kujutise, ükskõik kas vaadatakse filme, tele-show’d või spordiülekandeid või mängitakse videomänge.

Järgmise põlvkonna teleritel on kaks visuaalselt märkamatut integreeritud kõlarit, mille 40-vatine koguvõimsus tagab täiuslikult selge heli. Lisaks on saadaval stereosüsteem Loewe klang bar i, mis üllatab meeldivalt isegi kõige nõudlikumaid kinomaane.

Loewe bild i sarja nutiteleritel on integreeritud hääleabi, Bluetooth ja otsenupud mitmele populaarsele voogteenusele, kuid ühtlasi on mõeldud ka sellele, et kõiki funktsioone oleks võimalikult lihtne hallata. Loewe uuel mugavalt jälgitaval algusekraanil kuvatakse kohe kõige tähtsam sisu ja peaaegu piiramatu meelelahutusvalik: TV ja videote vaatamine, muusika kuulamine, internetis surfamine ja võrguteenuste kasutamine ning muud funktsioonid.

Ülekannete salvestamist võimaldab väga mugav telerite standardvarustusse kuuluv digisalvesti Loewe dr+ ja kõvaketta ühe terabaidi mahutavusega salvestusruum. Loewe äpi abil saab salvestisi kiirelt ja lihtsalt ka teistesse seadmetesse saata, et neid näiteks nutitelefonis või tahvelarvutis vaadata. Loewe uue telerite sarja kaugjuhtimispult on täielikult uuendatud, et kõik funktsioonid oleksid ainult ühe nupuvajutusega mugavalt kättesaadavad. Komplekti kuulub ka elegantne TV-statiiv ja spetsiaalne magnetkaas, mille taha saab peita teleri taga ühendatud kaablid.