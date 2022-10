Vundament luubi all - väiksem vajumine pole veel maailmalõpp

Jalad võib majalt alt võtta nii mõnigi asi. On siis maa liiga märg ja seetõttu väheneb selle kandevõime või on vundament ebapiisavalt soojustatud, veel hullem, üldse mitte ja pakane saab kerge vaevaga vundamenti paisutada ja nihutada.

Kui kahjustused ilmnevad soklil, kuid maja ei näita vajumise märke ja püsib sirgena, pole ka karta, et vundamendiga midagi lootusetult halvasti. Vundamendikahjustustega on tegu, kui maja kipub lagunema, sest vundamendi alla jääv aluspind veab alt. Väiksemaid kahjustusi saab enamasti siluda lihtsate vahenditega, paigaldades näiteks kohati välja vajunud kive mördi abil tagasi, kui maja sokkel laotud looduskivist. Nendel juhtudel üle muretsemiseks põhjust pole.

Kui maja aga juba paigast nihkub, viltu vajub või näitab läbi paindumise märke, tuleb võtta kasutusele tõsisemaid meetmeid. Vanadel meistritel oli taskupõhjas kaasas klaaskuul, millega põranda kaldeid kontrollida, kui see toa ühte serva punuma pani, tasus põhjust uurida. Halvad märgid on ka telliskiviseinte või krohvi mõranemine. Samuti on vajumise märkideks aknad või uksed, mis ei sulgu või ei püsi kinni, lääpas räästad, lahti rebenevad lengide ühenduskohad, isegi seletamatud praod malmist äravoolutorudes.