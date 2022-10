Milline valamu valida kööki? Erinevate materjalide head ja vead

1. Roostevabast terasest kraanikauss

Tegu on ühe populaarseima köögivalamu materjaliga, mille plussiks on suhteliselt soodne hind. Sellest materjalist kraanikausid on väga vastupidavad nii kuumusele kui ka plekkidele. Kraanikausse leiab igas stiilis ja suuruses. Üheks miinuseks on roostevabast terasest valamute puhul aga see, et neid on kerge kriimustada. Sisekujundajad soovitavad valida harjatud viimistluse või satineeritud pealispinnaga kraanikausi — seal on kriime ja kuivanud veeplekke vähem märgata.

Roostevabast terasest kraanikausse on võimalik leida isegi pronksi, kulla, tina ja mustades toonides. Värviline pealispind on peale kantud läbi PVD protsessi ehk laser aurustamise abil. Seeläbi on lõpptulemus vastupidav ja korrosioonikindel.

2. Kivi

Kui plaanid enda kööki kivist tööpindu, siis tasub juba mõelda ka kivist kraanikausi peale. Meeles tasub pidada, et mõned kivid on plekkidele väga vastuvõtvad. Seega on mõistlik enne kraanikausi soetamist võtta mõned näidised ja vaadata, kuidas need erinevatele ainetele reageerivad. Näiteks steatiidist kraanikausid ei määrdu nii kergelt, kuid tegu on siiski suhteliselt pehme kiviga, seega tuleb kraanikausi kasutamisel olla ettevaatlikum. Hea ja tugev materjal on näiteks kvarts, kuid selle juures tasub arvestada, et mida tumedam toon, seda paremini on erinevaid kriime näha.

Graniidist kraanikausid näevad head välja ning on väga vastupidavad. Erinevaid kriime ja kuivanud veeplekke pole enamasti väga näha. Kraanikausse leiab mitmetes neutraalsetes toonides, saadaval on ka tumedamad värvid (hallid, pruunid ja must). Kuigi tegu on vastupidavate kraanikaussidega, võivad need praguneda, kui neid valesti hooldada. Lisaks võivad graniidist kraanikausid transportimisel viga saada. Seega tasub enne paigaldamist kontrollida ega kraanikauss kahjustada pole saanud.

3. Keraamika