Vaatame valgustimaailma - mis on moes?

Valgustid on interjöörimaailma trumpkaart. Too tuppa valgus vaid ühe lihtsa valguselemendi näol ja juba lood soovitud atmosfääri, kuid kasuta mitmeid erinevaid valgusteid ning sul on ruumikujundus, mis lööb kõik külalised pahviks. Põranda-, seina- või hoopis laualambid on vaid mõned valikud, mille abil ruumi valguslahendusi luua. Kuidas valida neist õige? Siinkohal tasubki vaadata, milliseid trende ennustati messidel SuperSalone Milano, Decorex International ja London Design Festival.

Metallist ja marmorist põrandalambid

Marmor on kaunis ja vastupidav materjal, mida paljud sisearhitektid oma projektides kasutada armastavad. Lisaks meeldib neile seda metalliga kombineerida, andes interjöörile väga elegantse üldmulje. Samuti on tõusuteel šikkide põrandalampide kasutamine ruumikujunduses ning mida rohkem valgusti disain ruumis välja paistab, seda parem. Heaks näiteks on Bert Franki loodud Vima põrandavalgusti (pildil).

Art déco

Võime vist väita küll, et art déco ei ole viimasel sajandil kordagi päriselt moest läinud. Nüüd on see aga selgelt äratuntav, viimistletud ja võimalik, et piisavalt küps, et võiksime võtta seda kui klassikalist stiili, mida interjööris kasutada. Siiski, värske trendisuund annab art déco’le valgustimaailmas värskema ilme. See on nüüd vähem särav ja glamuurne, samal ajal on pööratud ekstra tähelepanu pisidetailidele, nagu pehmed servad või marmori kasutamine.

Sakilised servad

Unusta nüüd mõneks ajaks sirged jooned ja eelista hoopis näiteks sakiliste või lainetavate äärtega lambikupleid, mis näevad ekstra stiilsed välja ning sobituvad interjööri nagu valatult. Selle trendi suurim pluss on, et see sulandub kerge vaevaga olemasolevasse ruumi, olgu siis söögi- või elutuppa või hoopis avarasse esikusse, mõjudes kohe uskumatult šikina.

Justkui oma kätega tehtud ...