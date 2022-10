Meie enda ikoonid - Lorupi ja Tarbeklaasi uus tulemine

Tarbeklaasi ulmelised hinnad ei vaja väga pikka tutvustamist. Olgu kokkuvõtvalt öeldud, et paljude vaaside eest ei pea kogujad paljuks maksta mitmeid sadu eurosid ja mõned hästi säilinud komplektid võivad maksta tuhandeid.

Kui uurida Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi direktorilt Kai Lobjakalt, milles seisneb Tarbeklaasi raugematu fenomen, usub ta, et teatava aja möödudes on olnule tagasivaatamine seotud alati ümberhindamistega. On ju tavapärane, et mingi aja tagant ja teisest aspektist vaadatuna paistavad asjad teisiti. „Nõukogudeaegne olme ja sellega seotud kohustuslikkus on tänaseks unustatud. Tarbeklaas on olnud paljude kollektsionääride elu osa, paljud tunnevad selle ära ja tajuvad seeläbi end ka spetsialistidena puhtalt kogemuse pinnalt,“ selgitab Lobjakas. Lisaks kindlasti ka fakt, et Tarbeklaasis töötasid suurepärased disainerid ja klaas kui materjal on juba iseenesest võluv. „Klaas lihtsalt on ilus materjal, kui ta on puhas ja vähegi valgustatud, ning hasardi tekkimiseks pole palju veenmist vaja.“

Mis puutub Tarbeklaasi eellasesse Lorupisse, siis on Tarbeklaasi vaaside populaarsuse tuules mõnevõrra hakanud hinda kergitama ka 1934. aastal asutatud vabrikus loodud olme- ja klaasesemed. Hinnakasvuks on aga veel ruumi kõvasti. Nõukogude Eesti mööblile, valgustitele, nõudele ja muule tarbetoodangule keskendunud poe P-30 eestvedaja Tarvo Puusepa sõnul on Lorupi klaasivabriku toodang kahjuks endiselt vähem tuntud kui Tarbeklaas. „Arvatavasti on põhjuseks see, et Lorupi klaasi ja kristalli liigub vähem ning seda on keerulisem identifitseerida.“