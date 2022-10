Kliima vastavalt vajadusele: kuidas saab kodukliima reguleerimisest uus trend?

Seade imeb õhku ja juhib selle läbi mitmeastmelise puhastussüsteemi. Esimene etapp on eelpuhastuse filter, mis püüab kinni suuri osakesi, nagu tolm ja lemmikloomade karvad. Seejärel püüab HEPA-13 99,95% efektiivsusega kinni väikeseid kahjulikke osakesi, nagu bakterid, allergeenid, aerosoolid. Söefilter eemaldab ebameeldivaid lõhnu ja lenduvaid orgaanilisi ühendeid, mis esinevad ehitusmaterjalides, mööblis ja pärinevad väga erinevatest majapidamistarvetest: värvid, liimid, lakid, desinfektsioonivahendid. UV-lamp on puhastamise viimane etapp ja hävitab kõiki filtrisse sattunud kahjulikke saasteaineid. Ionisaator suurendab negatiivsete ioonide kontsentratsiooni hapnikus – need tõmbavad ligi kahjulikke osakesi ja panevad need settima. Puhastatud õhk suunatakse tagasi ruumi.

Pole vahet, kas magate või olete ärkvel – jätkate hingamist ja hingate majja kogunevaid kahjulikke mikroosakesi ja ärritajaid sisse. Sügis toob traditsiooniliselt kaasa vihmahooaja ja temperatuuride languse. Aga talvel hakkavad külmetushaigused aktiivselt levima. Just sellepärast on äärmiselt oluline hoolitseda maja õhu puhtuse eest aasta ringi. Seda ülesannet aitavad lahendada spetsiaalsed seadmed – õhupuhastid, näiteks AP2S.

AENO on rahvusvaheline nutikate kodumasinate bränd kõige populaarsemate ja uuenduslikumate nutikate tehnoloogiatega. AENO püüab kodu muuta vabaduse, enesearengu ja tervise hoidmise kohaks. Eks just siin me lõõgastume, laadime end, naudime ja isegi töötame, seega on oluline säilitada kodus õiget temperatuuri, niiskust ja õhu puhtust.

Me tunneme teistsuguse lähenemise mõju, kui avame oma toas akna, käime jaheda suvise duši all või tunneme rannapäikese kiirtes briisi. Selle tulemusena on erinevate kliimaeelistustega inimeste kogemused ja tehnoloogiate vastuolu aidanud jõuda seadmeteni, mis on viinud kodu või kontori sisekliima isikupärastamise uuele tasemele.

Inimese pidev viibimine ebamugava temperatuuriga ruumis paneb keha kulutama ressursse kohanemiseks ja pikaajaline alajahtumine vähendab keha kaitsvaid omadusi, mis soodustab nakkus- ja põletikuliste haiguste teket. Samuti on võimalus, et elektrihindade ja küttearvete tõus võib Euroopas kaasa tuua energiakriisi. Võimalik lahendus on varustada maja targa kütteseadmega energiasäästliku tehnoloogia ja väikese energiatarbimisega.

Peagi on Euroopas saadaval AENO uuenduslik keskkonnasõbralik esmaklassiline nutikas kütteseade, mis kasutab kombineeritud infrapuna- ja konvektsioonitehnoloogiaid. See aitab säästa kuni 50% elektrikuludest kogu küttehooaja vältel. AENO kütteseade töötab ilma õhu puhumiseta ega tõsta tolmu. See ei tekita saasteaineid, lõhnu ega müra, ei kuivata õhku ega põleta kodus hapnikku. See säilitab ruumis oleva niiskuse tasakaalu.

Kõik AENO seadmed töötavad koos ühes ökosüsteemis, mis tagab juurdepääsu üksikutele seadistustele. AENO äpp võimaldab juhtida kodutehnikat nutitelefoniga, käsitsi või häälassistentide abil ning integreerida kodutehnikat erinevatesse automatiseerimise stsenaariumidesse.

Intellektuaalne mugavuse optimeerimine

Saame olla tunnistajateks tööstuse kvalitatiivsele uuenemisele, liikudes inimeste jaoks loomuliku maailma poole, kus igaühel on võimalus kodust kliimat personaalselt ja turvaliselt reguleerida. Asi on selles, et just praegu on ilmnenud võtmetingimused: ühelt poolt on muutunud tarbimismustrid, aga teiselt poolt arenevad tehnoloogiad kiiresti.

„Meie missioon on vabastada inimene rutiinist ja muuta kodu vabaduse, turvalisuse ja tervise territooriumiks. Digitehnoloogiate areng, kasvav nõudlus seadmete kaugjuhtimise ja häälassistentide kui majapidamise juhtimise vajalike elementide järele stimuleerib üleminekut nutitehnoloogiale. Nutistamine kõigis kategooriates on see, mida tänapäevane kasutaja vajab. Tarbijate ootuste suurenemine, muutused elustiilis ja muutuv nõudlus viivad brändi kasvu ja AENO tootesarja arengut veelgi edasi,“ kommenteerib AENO äriarendusdirektor Jelena Krotšak.

Tarbijate poole liikumine nõuab brändidelt rohkem leidlikkust ja teadmisi. Vastusena vääramatule jõule on innovatsioonid saanud meie elu osaks. Tarbijad aga ei ole enam valmis latti alla laskma ja ootavad ettepanekuid, mis muudavad elu paremaks, lahendavad palju probleeme ja annavad enesekindlust tulevikuski.