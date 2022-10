Puitmööbel aitab muuta kodu aasta ringi hubaseks

Võimalusi hubase interjööri kujundamiseks on mitmeid. Suviselt kergete ja õhuliste tekstiilide asemel võib nüüd välja otsida villasemad ja karusemad padjad ja pleedid. Oluliseks muutuvad ka pisikesed sisustuselemendid, nagu küünlad ja laternad. Aksessuaaridel on küll suur mõjuvõim, kuid suurema osa kodu ilmest kujundab siiski mööbel, mida me hooaja muutudes välja ei vaheta. Seetõttu on kodu sisustades oluline tähele panna, et külmale ja kargele klaasile või industriaalsele metallile pakuks interjööris tasakaalu ja soojust puitmööbel, mis on olenemata sisustustrendide muutumisest alati au sees ning mõjub ajatult nii linnakorteris kui ka maakodus. Puit on materjal, mis aitab interjööri hoobilt hubaseks muuta. Ühegi teise materjaliga ei ole maalähedast muljet nii kerge saavutada.

Suur mõju väikeste detailidega

Puitu ei pea interjööris olema tohutult palju. Erinevate materjalide kombineerimine on harmoonilise sisekujunduse loomisel vägagi teretulnud. Ka üksikud puidust elemendid aitavad tervikpilti pehmemaks muuta. Kui soovid elutuppa pisut soojust ja uut hingamist tuua, piisab ühest-kahest pisemast mööblitükist, et olukord hoopis uuele kursile suunata. Too elutuppa näiteks uus diivanilaud või telerialus ja juba võib näha, kuidas tuba elama läheb.

Sage mure igas kodus on see, et mingil hetkel kipub ruumi uute asjade jaoks nappima. Siis võib kodu täiendada mõne hubasust loova riidekirstu või riiuliga, mis palju ruumi ei võta, kuid mis on interjööris pilkupüüdvaks ja meeleolu loovaks detailiks.

Puit on alati trendikas