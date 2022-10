Väga paljud koduomanikud eelistavad tavalise riidekapi asemel mahukat garderoobi, mis on omaette ruum, olgu see suurem või väiksem, lihtsam või luksuslikum. Hoolika planeerimisega on võimalik luua mõnus ja funktsionaalne riidehoiuruum. Siit leiad mõned näited, millest walk-in-garderoobi planeerimisel inspiratsiooni ammutada.