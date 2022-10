10 ja rohkem ideed, kuidas kujundada mõnus tuba beebile

Lapseootel lapsevanemad ootavad ikka innukalt lastetoa kujundamist. See on lõbus ettevõtmine, mis võib olla täpselt nii lihtne, kui ise soovite. Oluline on meeles pidada, et beebituba on sama oluline nii vanemate kui ka vastsündinu jaoks. Eesmärk on luua ruum, mis on vaikne, rahulik ja ennekõike turvaline. See aga ei tähenda valget ja igavat, võimalusi on mitmeid ja peegeldab muidugi eelkõige vanemate olemust.