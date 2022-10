Kuidas pikendada sauna eluiga

Saun on ruum, mis saab kasutamisel väga suure koormuse – tingimused, mis vahelduvad märjast kuivani ja kuumast külmani, on äärmuslikud. Teist nii suure koormusega ruumi koduses majapidamises polegi. Saunas on ka tavalisest suurem õhuniiskus ning pinnad, mis peavad taluma vett ja tihedat pesemist, vajavad aeg-ajalt hooldust. Muidugi ei pea kohe pärast mõnusat saunaõhtut sõprade või perega pikka küürimisprotsessi ette võtma, piisab sellest, kui saun järgmisel päeval korralikult üle käia, kuid mõned lihtsamad tegevused võiksid jääda veel ka samasse õhtusse.

Millal soe, millal külm vesi?

Pärast saunatamist tuleks sooja veega loputada üle saunalava, seinad ja põrand, et vältida hilisemaid kuivanud seebi ja teisi pesuvahendite jääke. Suur niiskus ja kuumus annab puidule korraliku koormuse. Saunalava pestes kasuta viimasel loputuskorral kindlasti just külma vett – see suleb puidu poorid ja tagab selle pikema kvaliteetse eluea. Kui sauna pärast iga kasutuskorda pesta, aitab üldjuhul neutraalsetest puhastusvahenditest ning hilisem sauna suurpuhastus võtab vähem aega ja vaeva. Kui saunas on viheldud, siis tuleb vihtlemisest tekkinud lahtised lehed ja muu sodi ka kindlasti kokku koristada. Kui saunas on põrandareste, siis võiks need pärast saunatamist püstisesse asendisse tõsta, et need saaksid kiiresti kuivaks.

Spetsiaalsed vahendid

Kui juhtub, et mitu puhastuskorda on vahele jäänud, tuleks ette võtta suurem puhastus, mida peaks vähemalt korra aastas igal juhul tegema. Selleks sobivad näiteks leeliselised puhastusvahendid, abrasiivpulbrid või desinfitseeriva toimega puhastusvahendid. Nii sauna kui ka muude niiskete ruumide puit-, metall-, kivi- ja kahhelpindade puhastamiseks sobib hästi ka happeline kloorivaba puhastusaine, mis eemaldab kergesti mustuse ja setted.

Pindade kaitse