Spetsialistid arutlevad: kuidas saada tuba soojaks

Kriisk nendib, et kõige tasuvam on investeering muidugi sel juhul, kui elektrienergia tarbimine toimub samal ajal, kui päike energiat toodab. Ülejääva energia müümine ja ostmine toimub küll börsihinna alusel, kuid võrgust energiat ostes lisandub ju ikka aktsiis ning võrgu- ja taastuvenergiatasu. Paraku talvel on keeruline tube päikeseenergiaga soojaks saada, sest novembrist veebruari-märtsini on reeglina Eestis päikesevalgust vähe ning tootlikkust seega samuti vähevõitu.

„Eraklientide esitatud päikeseenergiaparkide taotluste arv on viimase kuue kuuga kolmekordistunud, ent samas on taotluste läbivaatamine Elektrilevis veninud mitmekuuse perioodini,“ ütleb Baltic Industrial OÜ taastuvenergia projektijuht Kaspar Kriisk. „Huvi kasv ei pane imestama, sest sellesuvised müstilised elektrihinnad ja päikeseline suvi on toonud päikesepaneelide omanikele märkimisväärset kasu. Olenevalt paneelide ja muude komponentide kvaliteedist võivad kõrgete elektrihindade juures olla tasuvusarvutused isegi nii head, et päikesepark tasub end juba nelja aastaga ära.“

Vaatamata sellele, et Eesti kliimat iseloomustab pikk pime ja külm aeg, pole jäänud vist kellelegi märkamatuks, et nii linna- kui ka maakodudes on aktiivselt hakatud panustama päikesepaneelidesse. Trendi, et päikesepaneelidele mõeldakse kallinenud elektrienergia valguses senisest enam, kinnitavad ka päikesepaneelide müüjad.

Küttematerjalide valik on väga lai alates puidust ja pelletist kuni kivisöe, kütteõli, elektri ja maagaasini. Lisaks kütte enda hinnale tuleb arvestada küttesüsteemide ehitus- ja ekspluatatsioonikulude ning kasutusmugavusega. Küttesüsteemi valik otsustab, millised on teie tulevased kulud elamu soojaks saamisel.

Aastakümned on odavaim viis maja soojaks saada ahjuküte. Praeguste puiduhindade juures see vist enam nii ei ole, aga siiski ei maksa moodsa tehnoloogia taustal ahjukütet päris maha kanda, sest modernsed hea soojussalvestusega ahjud või kaminahjud võivad püsida soojad isegi kuni kolm päeva. Kindlasti on see soodsaim kütteliik neile, kellel on oma mets ja küttepuud. Samuti on ahjuküte asendamatu elektrikatkestuste korral, kui enamik teisi kütteid töö katkestab. Paljud peavad ahjukütet siiski ebamugavaks süsteemiks, sest esiteks tuleb kütmiseks tassida tuppa halud ja hiljem kolle tuhast tühjendada.

Oluliselt mugavam sellest on kütmine pelletite ehk puidugraanulitega, aga ka pelletite hind on kõrgele kerkinud. Pelletikatlaid on erineva võimsusega ning neile saab lisada kaugjuhtimise ja -jälgimise, tänu millele saab küttesüsteemi mugavalt distantsilt juhtida. Pelleteid tuleb lisada keskmiselt kord nädalas ning tuhka võtta samuti harva ja nendest vajadustest annab tark seade ise omanikule teada.

NIPP elektriküttega kodu puhul Tänu kaugloetavatele tunnipõhistele arvestitele saavad Eesti Energia kliendid vaadata tunniajase täpsusega ettevõtte kodulehe iseteenindusest või mobiilirakendusest oma elektritarbimist nädala, kuu või aasta lõikes. Näiteks saab läbi rakenduse hoida silma peal, millised on teie harjumused kütteperioodil – ehk on mõttekas kodust lahkudes või ööseks keerata temperatuur toas madalamaks. Säästes tarbides vähemalt ühe kilovatt-tunni, mõjutab see elektriarvet kolmekordselt, sest säästetud elektrienergia võrra väheneb ka makstav võrgutasu, elektriaktsiis ja taastuvenergiatasu. Eesti Energia mobiilirakenduse leiab AppStore’ist või GooglePlayst.