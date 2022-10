Viis märksõna sisekujundajatelt - sätime kodu sügishooajaks valmis

Jahedate ilmade tulekuga on mõnus end kamina ees teki sisse kerra tõmmata ja raamatut lugeda. Kaunis pleed mitte ainult ei soojenda sind, vaid mõjub interjööris ka hubase elemendina. Erinevad mustrid ja tekstuurid toovad su koju eripära ja mitmekesisust. Tekstiilidega on kerge muuta suvine kodu sügiseseks, muutes ainult diivanil olevate patjade värvigammat või näiteks vahetades õhulised kardinad natuke paksemate vastu. Ka magamistoas võid kerge vaiba vahetada mõnusa karvase lambanaha vastu.

Pimedad õhtud on kui loodud raamatute lugemiseks. Sageli on kodudes kasutamata mõni toanurk, kuhu saaks kujundada justnimelt mõnusa pelgupaiga lugemiseks või muusika kuulamiseks. Paiguta sinna ka väike abilaud, kuhu kohvi- või teetass asetada, ja kvaliteetaeg iseendaga on garanteeritud. Ära unusta sobivat valgustust!

Rohelus väljas on muutumas ilusaks värvikirevaks paletiks, mis aga üsna pea hääbub. Rohelust ja looduslikku lopsakust saad sügisel tuppa tuua potitaimedega. Vali sellised, mille hooldamine üle jõu ei käi – valik on suur. Paljud neist on ka hea energiaga!

Päevad lähevad aina lühemaks ja valgust jääb järjest vähemaks. Valgust aga vajame nii oma koduste toimetuste tegemiseks kui ka hubase meeleolu loomiseks. Ruumi eri tsoone saab kergesti kujundada just valgusega mängides – aseta lauavalgusti teleka juurde, põrandalamp diivani kõrvale lugemiseks jne. Olulise tähtsusega on ka küünlavalgus. Kui majapidamises on väikesed lapsed või koduloomad, leiab kaubandusest ka päris efektseid LED-küünlaid, mis tõetruult võbelevad kui elav tuli – ohutus ennekõike! Ärge unustage ka korstnapühkijaga aega kokku leppida, kui majas on ahjud-kaminad. Mis oleks idüllilisem õhtusest kaminatulest või pühapäevahommikustest pannkookidest, mis puupliidil küpsenud.

Alustame ja lõpetame oma päeva alati vannitoas ja miks mitte muuta see ruum sügise tulekuga veelgi hubasemaks. Too sinna nii taimi kui ka mõnusad lõhnaküünlad ja loo sellest oma isiklik kodune spaa, kus oleks lõõgastav teha iluprotseduure ning kuumas vannis end poputada, nautides klaasi veini ja lugedes lemmikajakirja. Päevavalguseta ruumi puhul on mõistlik investeerida ilusatesse kunsttaimedesse, mis ei vaja hooldust. Sisustuspoodidest leiab väga palju ehedaid valikuid.

Sisekujundaja Britta Kodres

EBATÄIUSLIK JAPANDI

Juba mõnda aega on sisekujunduse maailmas levinud ja aina rohkem populaarsust kogunud japandi stiil, mis on segu Skandinaavia põhjamaisest stiilist ja Jaapani esteetikast. See on loodusest lähtuv, harmooniat ja ilu otsiv lähenemine, mis püüab aga süvitsi minnes meid vabastada katsest olla kõiges täiuslik. Just nagu loodus, kus pole midagi korrapärast, ometi on kõik aga toimiv ja täiuslik. Ka interjööris võiks lasta loomulikkusel ja väiksel juhuslikkusel mängida, et tekiks ruumi enda nägu ja iseloom. Seda nimetataksegi ebatäiuslikuks täiuslikkuseks.

SÜGISESED VÄRVID

Jaheduse saabudes tekivad loodusesse uued soojad ja säravad värvid. Kõiki neid oranžikaid-beežikaid-pruunikaid toone võiks koos sügisega ka tuppa tuua. Nii hoiame oma ruumid harmoonias loodusega ja see laseb ka meil endil nendes kõige paremini lõõgastuda. Soe karvane pleed, küünlad, sügislilled vaasis või uus dekoratiivne lauavalgusti annavad kohe värskust ja uut hingamist juurde. Beežikad, oranžikad ja muud soojad toonid on praegu rohkem teemas kui külmad ja hallikad tonaalsused – ehk vajame me ka rohkem pehmust, soojust ja turvatunnet, et maailmas toimuvaga paremini toime tulla.

KURVID