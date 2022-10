Filmi- ja muusikahelid koduses miljöös - uus Sonose basskõlar väiksesse koju

Ühele tõelisele muusikagurmaanile on oluline, et kodus saaks vaadata filme kui kinosaalis ja muusikat saaks kuulata kui kontserdil. Seejuures on tähtis, et muusikasüsteemi disain sobiks iga interjööriga. Seda pakub Sonos, mis laiendab oma kodukino portfelli uue basskõlariga, pakkudes julgeid bassi väiksemate ruumide jaoks.