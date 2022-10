HEA NÕU│Kuidas märgata kodu ostes varjatud puudusi

Elamukinnisvara- ja üüriturul tegutsev, „üüri, et osta“ teenust pakkuv ettevõte Numai puutub igapäevaselt kokku elamukinnisvara ehitustehnilise problemaatikaga, et kliendi poolt valitud kodu pärast tehingut halbu üllatusi ei tooks. Pankadega suhtluses on ülioluline, et vara dokumendid on korras ja Numai kliendile on oluline ka asjaolu, et vara tehniline seisukord sisse kolides põhjendamatuid kulusid kaasa ei tooks.