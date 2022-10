Nutikas kokkuhoid: abiks hansgrohe EcoSmart ja CoolStart

Jätkusuutlikkus mängib üha olulisemat rolli selles, kuidas me mõtleme ja tegutseme ning kuidas elame. Tihtipeale on meil endil kodudes võimalik sisse viia lihtsaid muudatusi, millel on positiivne mõju keskkonnale ja energiaarvele. Eriti lihtne on muudatusi teha just vannitoas, kus saab palju ette võtte, et keskkonnateadlikumalt elada ja olulisi ressursse kaitsta.