Heidame pilgu Eesti maastikuarhitektide liidu aastapreemia 2022 nominentidele

„Võrreldes varasemate aastatega oli auhindadele esitatud tööde hulk pigem kesine, mille põhjuseid võib otsida nii valimiste vaheaastast, tervishoiukriisi järellainetustes kui ka globaalset mõju omavatest sündmustest meie välispiiri taga. On tunda, et ühiskonna fookus on hetkel teistel teemadel ning võib eeldada, et varasemate aastate buum meie väliskeskkonna mõtestamisel ning ehitamisel näitab mõningaid jahenemise märke. Sellest hoolimata on ka sel aastal kaalukausil mitmeid märgilisi objekte, mis püünele pääsemist väärivad,“ kirjeldab žürii tööd selle esimees Remi Kübar.