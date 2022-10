Praktiline ja nägus köögisaar, väiksesse või suurde kööki - vaata ideid!

Köögisaar on ühest küljest praktiline, kuid teisalt lisab ruumile dünaamilisust. Hästi planeeritud köögisaar on käepärane ja mugav ning aitab ruumi säästa või vabamalt toimetada. See on koht, kus koguneb pere - hommiku-, lõuna- või õhtusöögiks, nautima head ja paremat, koos aega veetma. Kui köögisaare taga pole plaanis süüa, siis igal juhul on see asjalik abiline, kuhu sättida kööginõud, toiduained jne. Toome mõned head näited nii suurde kui ka väikesesse kööki.