Milline pehme mööbel on moes?

Mööbli ülesanne on muuta korter või maja isikupäraseks, mistõttu pööratakse sel hooajal sisekujunduses veelgi rohkem tähelepanu käsitööle ja eksklusiivsusele, liikudes aina kaugemale masstootmisest. Ka antiiksed esemed saavad võimaluse uuele elule. Taas on trendikad 1930.–70. aastatest pärit klassikalise disainiga, ümarate dekoratiivsete detailide ja suursuguse mustriga kaunistatud kangaga kaetud mööblitükid.

Lihtsad vormid kombineerituna metalsete detailidega

2023. aastal on ka mööbli funktsionaalne omadus aina olulisem. Olgu see võimalikult lihtne, kuid samal ajal eetilisest vaatenurgast siiski meeliköitev.

Naturaalsed materjalid

Interjööritrendideski on kindlalt kinnistunud mure meid ümbritseva keskkonna pärast ning kasvab vajadus luua loodusele ohutuid ja vastupidavaid esemeid. Selge on ka see, et looduslike materjalidega sisustatud elamine on märgatavalt meeldivam.