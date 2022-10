Seitsmetoaliste majaosadega ridaelamud annavad valikuvabaduse unistuse kodu loomiseks

Enne majade projekteerimist tegi Pinered koduotsijate hulgas põhjaliku kliendiuuringu, et aru saada tänase koduotsija vajadustest ja soovidest. Kinnitust sai tõsiasi, et iga inimese vajadused on erinevad. Vajadused lähevad lahku juba tubade arvu osas, millest tulenevalt ongi loodud võimalus Rabarebase aedlinna soetada kodu nii kolmetoalisesse majaossa kui ka kohandada suuremaid majaosasid lausa seitsmetoaliseks. Samuti luuakse piirkonda mänguväljak, jõulinnak sportimiseks ja kogukonnaplats.

Rabarebase aedlinna kerkib kokku 13 ridaelamut, kus on 62 muudetava planeeringu ja kuni seitsme toaga majaosa, millest praeguseks on koduomanikud leidnud üle 30. „Me pakume kahte erinevat lahendust: ühekordne ridaelamu ja kahekordne ridaelamu. Anname kliendile väga palju võimalusi ise oma kodu kujundada, Rabarebase arenduse kodulehel on võimalik teha väga erinevaid valikuid nii ruumide paigutuse kui ka siseviimistluse näol, et kliendid saaksid elada just sellises kodus, mis just neile meeldib,“ sõnab Pineredi partner ja arendusjuht Sandor Simson.