Sügisel hooldamata jäänud muruniiduk ei pruugi kevadel enam käivituda

Oluline osa hooldusest on õlivahetus. Peale suviseid niitmisi on kütuse põlemisjäägid muutnud õli tõenäoliselt happeliseks ning kui ei soovi masinasse roostet, tuleks vana õli uue vastu vahetada. Et õli vedelaks muutuks ja seda oleks parem masinast kätte saada, tuleks mootoril lasta umbes pool minutit töötada. Ideaalne on muidugi teha hooldus kohe peale viimast niitmist. Parim viis õlipaagi tühjendamiseks on pumbaga täiteava kaudu vana õli välja imeda. Alternatiivne lahendus on tühjendada õli läbi niiduki põhjas oleva õlitoru. Mõne mudeli puhul sinna nii hõlpsasti ligi ei saagi ja eemaldada on vaja ka niiduki tera.