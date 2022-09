Toataimed, mis lepivad vähese valgusega ega pelga hämarat kasvukohta

Kui kodu ei ole just kõige valgusküllasem ja tundub, et ees ootav pime aeg röövib veel viimsegi valguskiire, ei ole põhjust muretsemiseks. Igasse kodusse leidub oma taim, mis suudab vastavates tingimustes kasvada. Muidugi ei meeldi mitte ühelegi taimele elada päris kottpimedas, küll aga leidub terve hulk leplikke isendeid, kes eelistavad just hämarat kasvukohta. Tutvustame neid vapraid taimi lähemalt!