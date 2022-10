FOTOD │ Kuidas hoiustada jalanõusid? 10 head ja ruumisäästlikku ideed!

Tänu neljale aastaajale ja heitlikule ilmale leidub keskmise eestlase garderoobis jalatseid kordi rohkem, kui esikus ruutmeetreid. Et paljusid jalanõusid ei kasuta me kuude kaupa, võib nad julgesti silma alt ära panna oma aega ootama. Kui on soov esikusse rohkem avarust tuua, tasub hästi läbi mõelda ka igapäevaselt kasutuses olevatele jalatsitele oma praktiline panipaik. Leidsime Pinterestist terve hulga lahedaid stiilinäiteid, millest inspiratsiooni ammutada!