Auto varjualuse rajamine – nipid ja nõuanded, mida teada tasuks

Mainimata ei maksa jätta ka sellisest parkimiskorraldusest tekkivaid olukordasid, mis otseselt kahjustavad auto tervist ja vähendavad tema eluiga. Siinkohal võib näiteks tuua linnud, kes muidu küll maja ümber igati tervitatavad külalised on, kuid oma väljaheiteid auto värvkattele jättes võivad nad selle tegevusega sõiduki pinda tõsiselt kahjustada.

Kõigil neil eelnimetatud põhjustel ja veel lisaks mitmel ettekäändel, on igati kasulik auto hoopis kindla varjualuse alla parkida. Loomulikult on kõige kindlam ja parem variant selleks garaaž, ideaalsel juhul veel selle soojustatud variant, kuid kui mingil põhjusel selle lisamine majale ei ole otstarbekas või võimalik, tasub mõelda paremuselt järgmisele ja täiesti töötavale variandile – auto varjualuse rajamisele.

Esimese asjana tuleb leida uue ehitise jaoks oma maja ümbruses ringi vaadates sobiv koht. Laias laastus on selleks elamu suhtes paiknedes kolm võimalust: ees, taga ja küljel. Lisaks tuleb veel kaaluda, kas varjualune ehitatakse majaga kokku, nii et saju ajal saab ilma vihmavarju avamata tuppa minna, või asub see majast veidi eemal.