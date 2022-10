Nautige soojust ja säästke raha kütte- ja elektriarvete pealt kütteseadmega AENO Premium Eco Smart

AENO, noor dünaamiline nutikate kodumasinate kaubamärk, laiendab oma tootesarja ja tutvustab ilusa disainiga kvaliteetset keskkonnasõbralikku nutikat kütteseadet, mis on energiasäästliku infrapuna- ja konvektsioonkütte meetodiga ning väikese energiatarbimisega.

Saabuval sügistalvisel hooajal avaneb Euroopa klientidel võimalus tellida uudistoodet, milleks on AENO Premium Eco Smart Heater – keskkonnasõbralik energiasäästlik infrapunatehnoloogial põhinev väikese energiatarbega nutikas kütteseade. See on välja töötatud ja toodetud Euroopas Poolas.

Tõusvad elektrihinnad ja suured küttearved põhjustavad Euroopas energiakriisi. Individuaalsete kasutajate ja ettevõtete jaoks on lahenduseks kodu ja kontori varustamine energiasäästlike ja väikese energiatarbega kütteseadmetega.

AENO kütteseade on 50% tõhusam kui muud tüüpi kütteseadmed ja küttemeetodid (kliimaseade, põrandaküte, keskküte). Kütteseade sobib kuni 30 m² ruumi kütmiseks. Valige sobiv kütteseade oma korterisse, maakoju, kontorisse, kohvikusse, restorani või hotelli ja nautige mugavust, mida pakub nutika tehnoloogiaga ühtlane küte.

Seade kasutab kiiresti ja tõhusalt kogu 700 vati võimsust ilma soojust ja raha raiskamata. Kui ruum on soojenenud kindlaksmääratud temperatuurini (mugav temperatuur on umbes 24 °C), lülitub kütteseade automaatselt välja ega raiska elektrit. Toatemperatuuri hoidmine on alati odavam. Kasutaja säästab energiat ja raha ning võib nautida toasooja kogu kütteperioodi vältel.

AENO kütteseade on 50% tõhusam kui muud tüüpi kütteseadmed ja küttemeetodid (kliimaseade, põrandaküte, keskküte).

Lisaks sellele on see disainerkütteseade, mis sobib ideaalselt mis tahes stiilis interjööri. Valikus on musta ja valget värvi seade. Kui soovite, siis sulandub seade nähtamatult interjööri (valge valge peal) või vastupidi, eristub kontrastsena muust (must valge peal). See mudel sobib igasse elutuppa või kontoriruumi ning aitab säästa raha, tagab tervisliku elukeskkonna ja elanike heaolu.