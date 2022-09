Kuidas leida endale kõige sobivam voodi? Kolm nõuannet parima voodi leidmiseks

1. Kui suur voodi valida?

Reeglina on magamistoa suuruse või varasema kogemuse järgi mõõdud peas juba ette paigas. Pikkus standardne 200 cm ja laius nagu ikka! Enne uue voodi tellimist tasub aga voodi suurus läbi mõelda, sest on ju loomulik, et pikk inimene vajab mõnusaks väljasirutamiseks rohkem ruumi. Pikkus 210 cm on seega igati mõistlik ning Sleptis on sellist mõõtu voodit võimalik tellida kõigi laiuste puhul. Sama lugu on ka voodi laiusega – kui vähegi võimalik, siis telli laiem voodi, et oleks piisavalt ruumi erinevaid uneasendeid võtta. Lastevoodite puhul on samuti eelistus kõige kitsama 90 cm pealt liikunud viimastel aastatel 120 cm voodi juurde.