FOTOD │ Lumivalge katusekorter hubase saunaga loob helge meeleolu

61 ruutmeetrisele pööningule on kujundatud mõnusalt helge ja valge kodu. Sopilisse ruumi on mahutatud elutuba, köök, söögituba, väike töönurgake, magamistuba, pesuruum ja isegi katuseaknaga saun. Modernsele sisekujundusele on lisatud mõned ajastuhõngulised elemendid, mis rikastavad kogu interjööri ja loovad tasakaaluka koosluse.